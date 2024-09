Departamento de Comércio dos EUA adia determinação final sobre tarifas contra China

A redução ou não das tarifas é a primeira grande decisão comercial do governo dos EUA desde que a vice-presidente Kamala Harris surgiu como a candidata presidencial do Partido Democrata, depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, se afastou da disputa pela reeleição no final de julho.

A redução das tarifas provavelmente atrairá críticas dos republicanos de que Harris está adotando uma postura mais branda em relação ao comércio com a China em uma campanha em que Trump prometeu atingir as importações chinesas com tarifas de até 60%. Mas muitos setores e alguns membros do Congresso levantaram preocupações sobre o impacto das sobretaxas sobre a inflação.

Os fabricantes de baterias para veículos elétricos, incluindo a Ford, solicitaram ao departamento que diminuísse a tarifa proposta de 25% sobre o grafite usado nos ânodos das baterias, pois atualmente ainda dependem demais dos suprimentos chineses. Os operadores portuários disseram que seus custos com guindastes chineses sob contrato aumentarão e não há fabricantes norte-americanos dos gigantescos guindastes portuários.