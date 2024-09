Embraer contrata consultoria Oliver Wyman para mercado militar dos EUA

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer contratou a consultoria Oliver Wyman para ajudá-la a explorar o mercado de equipamentos militares dos Estados Unidos, disse o chefe da área da fabricante de aviões, que pretende vender seu cargueiro C-390 para a maior economia do mundo.

Expandir presença no exterior com mais vendas do C-390 - um concorrente do C-130 Hercules, da Lockheed Martin, - tem sido um dos principais objetivos da divisão de produtos militares da Embraer, que já havia designado os EUA como um mercado-chave no setor.