Hidrovias do Brasil fará aumento de capital de até R$1,5 bi, Ultrapar vai exercer preferência

Além do aumento de capital, a diretoria da Hidrovias do Brasil aprovou proposta a ser levada para a assembleia que prevê exclusão, do estatuto da empresa, de cláusula de obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) por atingimento de participação relevante.

A empresa afirma que a medida tem como objetivo "facilitar o acesso da companhia ao mercado de capitais e evitar entraves à valorização das ações de sua emissão".

O conselho da Hidrovias do Brasil também aprovou proposta para inclusão no estatuto "de previsão que condiciona a aprovação de operações de fusão, cisão e/ou incorporação com qualquer acionista da companhia e/ou sociedade controlada por este à aprovação da maioria dos demais acionistas presentes em assembleia geral". Segundo a diretoria, isso "assegura um maior alinhamento de interesses entre os acionistas da companhia".

(Por Alberto Alerigi Jr.)