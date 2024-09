Índices da China saltam após fundo soberano aumentar participação em ETFs

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China subiram nesta sexta-feira, impulsionados por dados que confirmaram o aumento da participação do fundo soberano Huijin em fundos negociados em bolsa (ETFs) e por expectativas de apoio do governo ao setor imobiliário. As ações de Hong Kong atingiram a máxima de um mês.

O fundo Central Huijin Investment, apoiada pelo Estado, aumentou sua participação em alguns ETFs, de acordo com os relatórios de meio de ano dos gestores de fundos.

Por exemplo, a Huijin Investment triplicou sua participação no E Fund CSI300 Index ETF para 67% no primeiro semestre, e aumentou sua participação no ChinaAMC China50 ETF em 70%.