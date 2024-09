Proposta da Âmbar Energia para assumir distribuidora tem impacto de R$15,8 bi para CCC, diz Aneel

No caso da dívida, a proposta envolve a futura conversão em capital social dos créditos detidos hoje pela Eletrobras e que serão cedidos à Âmbar, conforme negociação já fechada entre as empresas no âmbito de outra operação, envolvendo a venda de termelétricas das Eletrobras para a empresa da J&F.

Ainda segundo os técnicos, a Âmbar não demonstrou capacidade técnica no segmento de distribuição de energia, o que seria um requisito para assumir a concessionária conforme a MP 1.232.

De acordo com o documento, a empresa ressaltou sua experiência em outros segmentos do setor elétrico, principalmente na geração de energia, e disse que está em "negociação avançada" com executivos da área de distribuição para compor a nova diretoria da Amazonas.

Na visão de uma fonte com conhecimento do tema, a experiência prévia em distribuição seria "muito desejável", mas a falta dela não seria uma condição impeditiva para a Âmbar assumir a Amazonas. Jogam a favor da Âmbar o fato de não haver outras companhias elétricas interessadas em entrar na concessão, além da própria urgência de resolver a situação da empresa.

Procurada, a Âmbar afirmou que, em seus 10 anos, "teve êxito em todos os segmentos do setor elétrico nos quais entrou, tais como geração, transmissão, comercialização, geração distribuída e gasodutos".

Também disse que o plano proposto busca evitar a repetição de condições que não foram capazes de solucionar o problema da concessionária, além de "garantir a segurança energética para os consumidores do Estado do Amazonas e benefícios para os consumidores de todo o país".