Se depender de mim, não se muda mais a meta fiscal, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que, após calcular o resultado de suas articulações com o Congresso Nacional, não há, ao seu ver, necessidade de reajustar novamente a meta fiscal para os próximos anos e destacou a estabilidade do arcabouço fiscal.

"Quando eu revi a meta para 2025, 2026 e 2027, eu fiz uma conta do que eu perdi nas brigas com o Congresso e reestimei a curva, tanto da dívida quanto do déficit. Se depender de mim, não muda mais nada, porque já foi reestimado", disse durante evento promovido pela XP, em São Paulo. "No que depender de mim, o arcabouço fiscal está estabilizado e ele tem que ser cumprido."

Anteriormente, a meta para o próximo ano previa superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), mas em abril o governo reajustou as metas para 2025, 2026 e 2027. A meta fiscal para 2025 agora visa déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos, a mesma deste ano.