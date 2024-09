Futuros de Wall Street recuam enquanto investidores se preparam para semana repleta de dados

Vários números do mercado de trabalho também serão analisados ao longo da semana, com destaque para a divulgação, na sexta-feira, dos números de criação de empregos fora do setor agrícola em agosto.

O mercado de trabalho passou a ser mais examinado depois que o relatório de julho sugeriu uma desaceleração maior do que a esperada, o que, consequentemente, provocou uma venda global de ativos de maior risco.

A reunião do Fed deste mês será observada de perto, após o recente apoio do chair Jerome Powell a um ajuste da política monetária.

As chances de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros estão em 69%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, enquanto as chances de uma redução de 50 pontos-base estão em 31%.

O futuro do S&P 500 caía 0,51%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,69%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,51%.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)