BC diz que apetite por risco de instituições financeiras aumentou e faz alerta sobre endividamento

Nesse sentido, a ata listou incertezas acerca do ritmo da atividade, da extensão do período de juros elevados e dos níveis de equilíbrio das taxas de juros no longo prazo, bem como pressões decorrentes do diferencial de juros sobre as moedas, desmonte de posições concentradas em alguns ativos, preocupações quanto à sustentabilidade fiscal e suscetibilidade dos mercados a eventuais disrupções de oferta.

(Por Camila Moreira)