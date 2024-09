Wall St fecha em leve queda após dados de trabalho dos EUA fracos e falas brandas do Fed

Por Chibuike Oguh

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos terminaram em ligeira queda em um pregão instável nesta quarta-feira, após dados do mercado de trabalho norte-americano e comentários de uma autoridade do Federal Reserve que reforçam a hipótese de um corte na taxa de juros.

Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que as vagas de emprego em aberto no país caíram para o nível mais baixo em três anos e meio em julho, indicando alívio contínuo do aperto no mercado de trabalho, o que pode fortalecer a posição do Fed para começar a cortar a taxa básica em sua próxima reunião neste mês.