Ações europeias caem com receio sobre crescimento; França lidera queda

As preocupações econômicas continuaram a pesar sobre o sentimento. As encomendas à indústria alemã aumentaram mais do que o esperado em julho, mas as vendas no varejo da zona do euro caíram em termos anuais.

Isso, combinado com alguns sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho dos EUA, manteve os investidores cautelosos antes dos dados de pagamento fora do setor agrícola dos EUA na sexta-feira.

O índice de referência da França caiu 0,9%, sua terceira perda consecutiva, já que as preocupações com a desaceleração do principal consumidor, a China, pesaram sobre as ações de luxo.

O índice de ações de luxo caiu mais de 3%, com a LVMH e a Hermès International em queda de 3,6% e 6,4%, respectivamente.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,34%, a 8.241,71 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,08%, a 18.576,50 pontos.