China vê espaço para reduzir compulsório, diz autoridade do BC

PEQUIM (Reuters) - A China ainda vê algum espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reserva, disse uma autoridade do banco central nesta quinta-feira, acrescentando que a autoridade monetária continuará a implementar políticas para sustentar a recuperação econômica.

"O corte da taxa de compulsório no início deste ano ainda está mostrando seu efeito", disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do Banco do Povo da China, em uma conferência de imprensa em Pequim.

A taxa média de compulsório das instituições financeiras está em torno de 7% atualmente, "portanto, há algum espaço", acrescentou.