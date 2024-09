Daly diz que cortes de juros pelo Fed são necessários para manter saúde do mercado de trabalho

A saúde do mercado de trabalho, disse ela, tem de ser "sustentada e protegida, e temos de estar muito atentos ao fato de que, se a política for excessivamente rígida, poderá haver uma desaceleração adicional no mercado de trabalho e, na minha opinião, isso não seria bem-vindo."

Até o momento, no entanto, o mercado de trabalho está se abrandando, mas ainda é saudável, disse ela.

Daly e seus colegas no Fed devem reduzir os juros em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 17 e 18 de setembro. O banco central dos Estados Unidos elevou os custos dos empréstimos em 2022 e 2023 e tem mantido a taxa na faixa de 5,25% a 5,50% há mais de um ano para conter a inflação.

A maioria dos analistas espera que o Fed realize um corte de 0,25 ponto percentual neste mês, embora estejam aguardando ansiosamente o relatório de emprego de agosto do Departamento do Trabalho dos EUA, que será divulgado na sexta-feira, em busca de qualquer sinal de maior abrandamento do mercado de trabalho que possa desencadear uma resposta mais agressiva do Fed.

Na quarta-feira, os mercados elevaram as apostas em um corte de 0,5 ponto na taxa de juros este mês depois que dados do governo mostraram que as vagas de emprego em aberto nos EUA em julho caíram para o nível mais baixo em três anos e meio.

Para Daly, entretanto, o relatório mostrou um mercado de trabalho que está em equilíbrio, mas não fraco.