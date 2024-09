Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA diminuem com baixo nível de demissões

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu na semana passada uma vez que o nível de demissões continuou baixo, o que pode ajudar a acalmar os temores de que o mercado de trabalho esteja se deteriorando.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuaram em 5.000 na semana encerrada em 31 de agosto, para 227.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos de auxílio-desemprego vinham oscilando em torno do nível de 230.000 desde que recuaram de um pico recorde de 11 meses no final de julho, à medida que as distorções sazonais da indústria automobilística e do furacão Beryl se dissiparam. Eles continuam a não mostrar sinais de deterioração do mercado de trabalho, mesmo com as vagas de emprego em aberto tendo caído para uma mínima de três anos e meio em julho.