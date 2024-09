Prefeitura do RJ estuda incentivos para atrair setor financeiro

O prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD-RJ), é candidato à reeleição esse ano.

A ATG, empresa carioca de tecnologia especializada em negociação eletrônica, está desenvolvendo um projeto para instalar uma bolsa de valores no Rio de Janeiro no ano que vem. O pedido para a abertura da bolsa carioca já foi protocolado no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a expectativa do governo municipal é que as permissões sejam concedidas nos próximos meses.

"Está tudo caminhando. Os órgãos reguladores estão respondendo. Nosso cronograma segue firme", disse o presidente-executivo da ATG, Cláudio Pracownik, citando o segundo semestre do próximo ano como prazo para o início das operações da bolsa do Rio de Janeiro.

De acordo Pracownik, até o final deste ano a estrutura de tecnologia da nova bolsa estará pronta e os testes serão realizados no primeiro semestre do próximo ano.

"Queremos lançar a bolsa no fim do ano que vem", disse o executivo, estimando para novembro deste ano o lançamento da marca da bolsa de valores do Rio de Janeiro.

A cidade teve uma bolsa de valores entre 1820 até 2002, quando foi incorporada pela Bolsa de Valores de São Paulo, atualmente a B3.