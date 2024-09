Produção industrial da Alemanha recua e fomenta temores de recessão

Por Maria Martinez

(Reuters) - A produção industrial da Alemanha caiu mais do que o esperado em julho, afetada principalmente pela fraqueza da atividade no setor automotivo, estimulando temores de que a maior economia da Europa possa contrair novamente no terceiro trimestre.

A produção recuou 2,4% em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas nesta sexta-feira. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto uma queda de 0,3%.