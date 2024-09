JPMorgan desaba 7% na bolsa com alerta sobre receita de juros

As comissões totais de banco de investimento do JPMorgan podem aumentar em 15% no terceiro trimestre, acrescentou Pinto.

O lucro do banco atingiu recorde no segundo trimestre, impulsionado por um salto de 46% na receita de banco de investimento. Os rivais, incluindo o Citigroup e o Wells Fargo, também registraram fortes ganhos no setor.

A receita da recém-fundida unidade de banco comercial e de investimento do JPMorgan também aumentou para um recorde de 35,5 bilhões no primeiro semestre.

O presidente do JPMorgan afirmou que a receita de negociação deverá permanecer estável ou crescer 2% no terceiro trimestre, enquanto os volumes de fusões e aquisições provavelmente permanecerão estáveis. Isso se compara a um aumento de 10% na receita de negociação no segundo trimestre.

A previsão ecoa a orientação mais moderada do Goldman Sachs de que a receita de negociação provavelmente cairá 10% no terceiro trimestre. O Citigroup estimou nesta terça-feira que a receita de mercados provavelmente cairá cerca de 4%.

As ações de bancos caíram depois que o Fed delineou, nesta terça-feira, uma ampla revisão para flexibilizar duas importantes minutas de regras de capital bancário, após intenso lobby do setor contra a proposta do banco central dos EUA de forçar os bancos a terem mais capital para diferentes negócios.