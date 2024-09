Minério de ferro cai com perspectiva de demanda chinesa fraca

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, perdendo os ganhos registrados mais cedo, à medida que perspectiva de demanda mais fraca por aço na China superou a oferta reduzida e as expectativas de novos estímulos econômicos por parte do principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,07%, a 675 iuanes (94,79 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura caía 1,17%, a 90,7 dólares a tonelada.