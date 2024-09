Samarco vê prêmios de pelotas entre US$40 e US$50/tonelada até pelo menos 1º tri de 2025

Por Marta Nogueira

BELO HORIZONTE (Reuters) - A Samarco prevê que os prêmios das pelotas de minério de ferro no mercado transoceânico deverão se manter no patamar de 40 a 50 dólares por tonelada até pelo menos o primeiro trimestre de 2025, diante de uma demanda por produtos de maior qualidade, afirmou o diretor Comercial e Marketing, Renato Pereira, nesta terça-feira.

Joint venture da Vale com a BHP, a Samarco está atualmente entre as cinco maiores fornecedoras de pelotas no mercado transoceânico e deverá subir para a segunda ou terceira posição no próximo ano, com aumento de sua capacidade de produção em Mariana (MG).