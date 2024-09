Setor de serviços do Brasil tem alta inesperada em julho e renova patamar recorde

Com isso, o setor renovou seu patamar recorde, superando o nível do mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Em relação a julho do ano passado, o volume de serviços apresentou ganho de 4,3%, contra projeção de alta de 2,4% nessa base de comparação.

Com a inflação baixa, renda em alta e mercado de trabalho aquecido, os serviços tendem a dar contribuição positiva para a economia brasileira neste ano, embora a inflação do setor seja um ponto de alerta.

No segundo trimestre, os serviços -- setor que responde por cerca de 70% da economia do país -- avançaram 1,0% no período sobre os três meses anteriores, mostraram dados do IBGE sobre o PIB.

"O setor de serviços está no seu patamar mais alto graças a serviços prestados às empresas, mas a conjuntura positiva também contribuiu para o bom desempenho. Esse movimento recente tem a ver com empresas voltadas para outras empresas, em especial as de TI", disse Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa.

Os dados de julho serão avaliados pelo Banco Central na reunião de política monetária da próxima semana, já que reforçam o cenário de desempenho econômico forte. Analistas divergiram na véspera sobre a possibilidade de alta da Selic, atualmente em 10,5%, após divulgação de queda de 0,02% do IPCA em agosto.