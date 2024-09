Ações atingem pico de uma semana com corte de juros pelo BCE

Por Pranav Kashyap e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira, depois que o Banco Central Europeu (BCE) cortou novamente as taxas de juros, uma vez que a inflação está muito próxima de sua meta de 2% e a economia doméstica está próxima de uma recessão.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,80%, a 512,08 pontos, atingindo o maior nível em uma semana, com todas as bolsas regionais encerrando a sessão com ganhos.