Brasil fará leilão para contratar armazenagem de energia em baterias em 2025, diz Silveira

O governo chegou a avaliar a inclusão de baterias e sistemas de armazenamento de energia no próximo leilão de reserva de capacidade, que contratará mais potência para o sistema elétrico nacional a partir de 2028. No entanto, a falta de regulamentação para o uso desses sistemas foi vista como um impeditivo para a participação da tecnologia no certame.

Segundo Silveira, caso a consulta pública sobre o certame de baterias seja "produtiva", a licitação poderia ter regras publicadas neste ano. Ele ressaltou, porém, que o ministério não fará nada de forma açodada, dada a preocupação em não aumentar os custos da energia aos consumidores.

"Acredito muito que, a médio prazo, as energias intermitentes (eólica e solar) vão ser acondicionadas nas baterias e vão diminuir o custo da energia", disse o ministro, ao explicar sobre o leilão.

As baterias, que poderiam armazenar energia de fontes intermitentes como a eólica e solar em forte crescimento no Brasil, poderão entrar no sistema brasileiro em momento em que a operação da rede elétrica no país se torna mais complexa e passa a exigir mais flexibilidade.

Esses sistemas deverão ser utilizados principalmente para o chamado "atendimento de ponta" pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), isto é, nos horários mais críticos da operação em que há picos de carga e uma baixa de geração.

Em relação ao leilão de reserva de capacidade, Silveira assegurou que o certame ocorrerá ainda neste ano, embora o Ministério de Minas e Energia ainda não tenha publicado as diretrizes finais para o início dos preparativos.