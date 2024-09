Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras e bancos, com DIs no radar

De acordo com o analista Alex Carvalho, CM Capital, o Ibovespa, a correção negativa generalizada dos bancos e a queda das ações de Petrobras descolaram a bolsa paulista do movimento mais positivo nas praças acionárias nos Estados Unidos e Europa, embora alta de Vale tenha minimizado as perdas do Ibovespa.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou com elevação de 0,75%, enquanto o europeu STOXX 600 subiu 0,80%, após o Banco Central Europeu (BCE) confirmar expectativas e cortar novamente as taxas de juros na zona do euro.

A queda de papéis de empresas de setores mais cíclicos, mais sensíveis a juros, também chamou a atenção, com a estrategista de ações Jennie Li, da XP, enxergando o movimento como um reflexo da curva de DI, que por sua vez acompanhou o movimento dos Treasuries e segue se ajustando a expectativas para a Selic.

Li chamou a atenção para dados de vendas no varejo no Brasil divulgadas mais cedo nesta quinta-feira, que voltaram a crescer em julho, com aumento de 0,6% frente ao mês anterior, após retração de 0,9% em junho. A previsão era alta de 0,5%.

"Dados no Brasil continuam mostrando que a economia continua forte, continua resiliente... Isso reforça bastante o cenário de que...o próximo passo do Copom provavelmente vai ser de uma alta da taxa Selic", afirmou, referindo-se ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Os contratos de DI embutiam no final do dia uma chance de quase 90% de um aumento de 0,25 ponto percentual na Selic na próxima quarta-feira, quando o Copom encerra sua reunião de dois dias e divulga a decisão no final o dia.