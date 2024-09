Petróleo sobe com choques de oferta e perspectiva de corte nas taxas de juros dos EUA

Mais de 12% da produção de petróleo do Golfo do México, nos EUA, ficou indisponível após a passagem do furacão Francine na semana passada, elevando os preços do petróleo em quatro das últimas cinco sessões, uma recuperação depois que o Brent atingiu o menor nível em quase três anos na última terça-feira.

"Os preços do petróleo estão em modo de recuperação desde quarta-feira, talvez devido a preocupações com a oferta após o furacão Francine no Golfo do México, nos EUA, bem como expectativas de menores estoques de petróleo nos EUA", disse Charalampos Pissouros, analista sênior de investimentos da corretora XM.

Os preços também foram apoiados pela interrupção do fornecimento na Líbia, onde uma divergência entre facções rivais sobre o controle do banco central levou à redução da produção e das exportações de petróleo, disseram analistas da Rystad nesta terça-feira.

Negociações lideradas pelas Nações Unidas para resolver a crise não chegaram a um acordo esta semana.

(Reportagem de Shariq Khan, Arunima Kumar e Jeslyn Lerh)