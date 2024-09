Dólar despenca mais de 1% ante o real após corte maior de juros pelo Fed

Às 15h33 o dólar à vista caía 1,32%, a 5,4141 reais na venda, enquanto na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento cedia 1,00%, a 5,4335 reais na venda.

"A decisão do Fed ajuda muito o Brasil, gera um alívio muito grande", comentou logo após o anúncio João Ferreira, sócio da One Investimentos, ao avaliar a queda do dólar ante o real e o recuo das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) -- outro efeito perceptível no mercado brasileiro.

Às 15h32, a taxa do DI para janeiro de 2031 estava em 11,91%, em baixa de 0,12 pontos-base ante o ajuste de 12,03% da véspera.