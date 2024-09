Governo manobra para contornar regras fiscais e coloca arcabouço em risco

Outro episódio envolveu uma divergência entre governo e BC sobre como contabilizar a captação de dinheiro esquecido por correntistas em instituições financeiras, o que pode gerar uma discrepância superior a 8 bilhões de reais entre os cálculos fiscais do Tesouro Nacional e da autoridade monetária.

A iniciativa faz parte do projeto que estabelece o fim gradual da desoneração da folha, com instrumentos para compensar o benefício. Após o BC editar nota apontando que a medida não representaria uma receita primária, o governo propôs e aprovou dispositivo que contraria esse entendimento ao prever que o ganho será contabilizado no Orçamento e ajudará na busca pelo déficit fiscal zero.

Parte de ações empreendidas desde o ano passado também prevê o uso de mecanismos para viabilizar pagamentos de diferentes programas sem que os recursos passem pelo Orçamento, o que não sensibiliza as despesas primárias e, portanto, não ocupa espaço no limite de gastos.

É o caso do projeto proposto pelo governo no fim de agosto para alterar o auxílio-gás a famílias carentes, que permite o repasse de recursos da exploração de petróleo no pré-sal para a Caixa Econômica Federal, que seria responsável pelos pagamentos dos benefícios. Sob críticas, a equipe econômica prometeu revisar a proposta.

Mecanismo similar foi usado na operacionalização do programa Pé-de-Meia, com benefícios a estudantes, que recebeu autorização para repasse de 6 bilhões de reais no fim de 2023 sem impacto no limite de gastos do arcabouço.

Mais recentemente, a Câmara aprovou o uso de recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para concessão de crédito a empresas aéreas junto ao BNDES. A medida depende agora de sanção presidencial.