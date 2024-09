Inflação da zona do euro não está onde BCE quer, diz chefe do BC alemão

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro ainda não está tão baixa quanto o Banco Central Europeu gostaria, portanto as taxas de juros precisam permanecer suficientemente altas para lidar com as pressões sobre os preços, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, na quarta-feira.

O BCE cortou os juros pela segunda vez este ano na quinta-feira e os mercados agora estão tentando adivinhar quando será o próximo movimento, com a maioria das apostas concentradas em dezembro e algumas também em outro corte em outubro.

Nagel não quis, como alguns de seus colegas, fechar a porta para dezembro, mas observou que ainda há obstáculos.