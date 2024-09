Após Copom "duro", analistas projetam aperto agressivo e cenário positivo para ativos brasileiros no curto prazo

Em decisão unânime da diretoria, o Copom afirmou, segundo comunicado, que passou a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente, além de sugerir um possível superaquecimento da economia brasileira, o que justificou o movimento.

Apesar de o aumento da Selic ter sido amplamente projetado pelo mercado, analistas avaliaram o comunicado do Comitê como "duro" e mais inclinado para o "lado hawkish" (propenso a alta de juros), concluindo que os próximos movimentos do BC devem ser mais agressivos.

Para analistas do BTG Pactual, a mensagem geral do Copom veio possivelmente mais "hawkish" do que a maioria dos participantes do mercado esperavam. "O guidance para os próximos passos ficou em aberto, mas não parece tender a um ciclo gradual", afirmaram em relatório.

A instituição acrescentou que manterá sua projeção de duas altas de 50 pontos-base até o fim do ano -- novembro e dezembro -- e um aumento de 25 pontos no início de 2025, com a taxa chegando a 12,00%.

Entre elementos que chamaram a atenção de analistas no comunicado do BC, houve diversas menções à piora nas projeções da autarquia, com destaque para a reavaliação do hiato do produto, antes visto como no nível neutro, para o campo positivo -- quando a economia está operando acima do seu potencial, indicando superaquecimento.

Em relatório do UBS BB, analistas mencionaram que a reavaliação do hiato foi particularmente importante para "todas as mudanças" em suas projeções, afirmando que "nosso modelo sugere que vamos precisar de uma taxa de juros mais alta."