Arrecadação federal cresce 11,95% em agosto e bate recorde para o mês, mostra Receita

Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, avançaram 8,50% em agosto frente ao mesmo período de 2023, a 6,502 bilhões de reais. No acumulado de janeiro a agosto, esses recursos tiveram alta real de 10,54%, totalizando 85,933 bilhões de reais.

Segundo a Receita, o desempenho positivo do mês passado foi influenciado pelo comportamento de indicadores macroeconômicos, o retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e o desempenho dos tributos do comércio exterior em função do aumento do volume das importações, as alíquotas médias e a taxa de câmbio.

O Fisco também apontou como impulsionadores da arrecadação ganhos com Imposto de Renda sobre ganhos de capital por conta da boa rentabilidade das aplicações de renda fixa.

Entre os destaques do mês, a arrecadação com os tributos PIS/Pasep e Cofins registrou crescimento real de 19,93%, a 45,676 bilhões de reais. Também houve alta real na receita previdenciária em 6,99%, a 54,700 bilhões de reais.

(Por Bernardo Caram)