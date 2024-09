Dólar recua frente ao real após decisões divergentes de BC e Fed

Na noite de quarta-feira, após o fechamento dos mercados, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 10,75% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, que passou a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente e sugerindo também um possível superaquecimento da economia brasileira.

A primeira alta de juros em pouco mais de dois anos veio após autoridades do BC terem chamado atenção em semanas recentes para a força da atividade econômica e afirmado que o aperto nos juros era uma possibilidade.

O anúncio por si só já seria, em tese, positivo para o real, pois uma Selic mais alta torna a moeda brasileira mais interessante para operações de "carry trade", em que investidores tomam dinheiro emprestado em países de juros baixos e investem em locais com taxas mais elevadas.

Mas o efeito da decisão do Copom ainda foi complementado pelo movimento divergente do banco central dos EUA, que reduziu sua taxa de juros em 50 pontos-base, iniciando um novo ciclo de afrouxamento monetário, à medida que as autoridades demonstram maior preocupação com o esfriamento do mercado de trabalho.

Segundo o chair do banco central dos EUA, Jerome Powell, a "decisão reflete nossa crescente confiança de que, com uma adequada recomposição da postura de nossa política monetária, a força do mercado de trabalho pode ser mantida em um contexto de crescimento moderado e a inflação se movendo de forma sustentável para 2%."

Com investidores analisando a decisão do Fed e na espera do anúncio do Copom na sessão anterior, o dólar à vista já havia fechado a quarta-feira em baixa de 0,48%, cotado a 5,4601 reais.