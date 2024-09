Economia alemã pode encolher novamente no terceiro trimestre, alerta BC

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha pode encolher novamente no trimestre atual devido a uma profunda recessão industrial, investimentos moderados e muita cautela por parte dos consumidores, disse o banco central do país em um relatório econômico mensal nesta quinta-feira.

A maior economia da zona do euro registrou retração em dois dos últimos três trimestres, pesando sobre a região como um todo, uma vez que seu vasto setor industrial luta contra a fraqueza da demanda de exportação e os custos altos de energia.

"A economia ficará estagnada ou cairá novamente no terceiro trimestre", disse o banco central. "No entanto, uma recessão no sentido de um declínio significativo, amplo e duradouro na produção econômica não é esperada no momento."