Brasil não tem planos para emissão específica ligada à Amazônia, foca em títulos sustentáveis, diz Tesouro

Banqueiros levantaram a ideia de que um título dedicado à Amazônia poderia arrecadar 10 bilhões de dólares ou até mais a um custo ultrabaixo para a causa, mas Ladeira disse à Reuters que isso não é necessário.

Em vez disso, o Brasil usará dinheiro de seus títulos sustentáveis, destinados a ações e projetos associados com a temática ambiental ou social, que começou a vender no mercado internacional no final do ano passado.

"Sendo regular e previsível, é melhor (optar por esse caminho) do que abrir campos diferentes, como títulos da Amazônia", disse ele, explicando que os títulos também exigem muito trabalho extra de relatórios.

"Nossa estratégia está sendo construída calmamente em termos de títulos sustentáveis - você emite títulos sustentáveis, 2 bilhões de dólares por ano, nem mais, nem menos. Uso dos rendimentos - metade ambiental, metade social."

Com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados — mais da metade no Brasil — a Amazônia absorve grandes quantidades de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global e abriga mais de 10% de todos os animais e plantas conhecidos, a maior densidade de espécies em qualquer lugar da Terra.

Uma parte do dinheiro arrecadado com esses títulos já está sendo destinada aos programas da Amazônia brasileira, disse Ladeira, embora encontrar gastos elegíveis nem sempre seja simples e o dinheiro não seja necessariamente a questão mais importante.