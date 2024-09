Qualcomm abordou Intel sobre aquisição nos últimos dias, segundo WSJ

(Reuters) - A Qualcomm fez uma abordagem de aquisição da fabricante de chips Intel nos últimos dias, noticiou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

As ações da Intel fecharam em alta de 3,3%, enquanto as da Qualcomm caíram 2,9%. A Qualcomm, com uma capitalização de mercado de 188 bilhões de dólares, vale cerca de duas vezes mais que a Intel.

Uma aquisição colocaria a Qualcomm, conhecida por seus chips de telefone celular, no comando de um negócio histórico do Vale do Silício que criou as entranhas do computador pessoal moderno, mas tem lutado para fazer a mudança para chips que suportem inteligência artificial (IA).