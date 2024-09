Bolsas da Europa sobem com apostas em mais cortes de juros do BCE

O setor automotivo liderou os ganhos entre os demais do STOXX 600, com um avanço de 1,9%, enquanto o de varejo também subiu 1,2%.

Uma pesquisa mostrou que a atividade empresarial na zona do euro sofreu uma contração inesperada em setembro, com o dominante setor de serviços do bloco ficando estagnado, enquanto a desaceleração no setor industrial se acelerou.

"Uma consequência dos Jogos Olímpicos de Paris era amplamente esperada. Mas a divulgação de hoje foi muito pior do que muitos previram, sugerindo um quadro de crescimento subjacente bastante sombrio para a zona do euro", disse Fabio Balboni, economista sênior do HSBC para a zona do euro.

A desaceleração pareceu ser de base ampla, com a Alemanha, a maior economia da Europa, vendo seu declínio se aprofundar, enquanto a França - a segunda maior economia da união monetária - voltou à contração após o impulso das Olimpíadas de agosto.

Os bancos franceses, incluindo o Credit Agricole, Société Générale e BNP Paribas, estiveram entre as principais quedas do índice STOXX, com o índice de bancos da zona do euro em baixa de 1,8%.

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, subiu 1,3%, enquanto o de serviços públicos, geralmente negociado como substituto de títulos, ganhou 1,1%.