DIs longos têm alta forte em novo dia de pressão da área fiscal

“O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) subiu a Selic na reunião da última quarta-feira, e o mercado ficou de olho para entender se a ponta longa iria cair. Veio a quinta e veio a sexta-feira, mas não houve queda. Pelo contrário”, comentou Gabriel Redivo, sócio e diretor de gestão da Aware Investments.

Segundo ele, os receios com a área fiscal sustentaram a abertura do trecho longo da curva, sendo que os dados de sexta-feira não foram bem recebidos.

“O fiscal deveria ser mais bem trabalhado pelo governo, com enxugamento de custos, e isso não vem acontecendo. A ponta longa reflete isso”, acrescentou Redivo.

Em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Segundo ele, as despesas do governo seguem dentro das regras do arcabouço e o Executivo vai conseguir cumprir a meta deste ano para as contas públicas.

"Nós divulgamos os dados do quarto relatório (bimestral de receitas e despesas) deste ano, mostrando que as despesas estão absolutamente dentro da regra do arcabouço, limitadas a 2,5% de crescimento em relação ao ano passado. Tivemos boas surpresas nesse quarto relatório", disse.

Após os comentários de Haddad houve redução da pressão no câmbio, mas as taxas longas seguiram em patamares elevados.