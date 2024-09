Mercado livre de energia recebeu 16 mil novos consumidores até agosto, diz CCEE

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado livre de energia brasileiro registrou a adesão de 16.010 novos consumidores entre janeiro e agosto, mantendo o fluxo recorde e que já supera em duas vezes as migrações acumuladas no ano passado inteiro, segundo balanço divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta segunda-feira.

A instituição apontou que, em agosto, o ambiente de contratação livre (ACL) registrou 2.533 novas adesões, volume três vezes maior do que o verificado no mesmo mês de 2023, na esteira da liberalização do mercado para todos os consumidores ligados em alta tensão a partir de janeiro deste ano.

"São empresas e pessoas que perceberam a possibilidade de ganharem competitividade e previsibilidade financeira. Com a procura maior, a CCEE também tem se dedicado ainda mais para projetos que visem a simplificação dos processos de migração, a fim de tornar a experiência desses novos consumidores a melhor possível", afirmou o presidente da CCEE, Alexandre Ramos, em nota.