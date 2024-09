Mercados chineses sobem com força após BC da China anunciar novas medidas de estímulo

O índice CSI300 encerrou o dia com alta de 4,33%, seu maior ganho percentual diário desde março de 2022, enquanto o índice SSEC, de Xangai, subiu 4,15%, a maior alta desde julho de 2020.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, ultrapassou o nível de 19.000 pela primeira vez desde 28 de maio e fechou em alta de 4,13%.

Os ganhos vieram depois que o presidente do banco central chinês, Pan Gongsheng, disse que a instituição cortará a taxa de compulsório dos bancos em 50 pontos-base e a taxa de recompra reversa de sete dias em 0,2 ponto percentual, para 1,5%, a fim de injetar mais liquidez na economia e reduzir os custos de empréstimos.

Isso, por sua vez, fará com que a taxa do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) do país seja reduzida em 0,3 ponto percentual. A taxa primária de empréstimos (LPR) também deverá ser reduzida em cerca de 0,2 a 0,25 ponto percentual, embora Pan não tenha especificado quando as medidas entrarão em vigor.

"A reação do mercado até agora é positiva", disse Khoon Goh, chefe de pesquisa do ANZ na Ásia. "O pacote de medidas até agora, eu diria, é provavelmente maior do que o que o mercado estava esperando."

Os títulos chineses subiram em uma reação inicial aos cortes maiores do que o esperado nas taxas, embora tenham reduzido os ganhos ao longo do dia, com os investidores realizando lucros.