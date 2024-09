Novo encargo da conta de luz vai para remunerar contratação de potência; Aneel define rateio

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira a forma de rateio entre os consumidores de energia de um novo encargo criado para remunerar as contratações de reserva de capacidade, um recurso que tem se tornado cada vez mais necessário ao sistema devido às mudanças na matriz elétrica nacional.

O novo encargo, chamado de "ERCAP", irá remunerar tanto as usinas já contratadas no primeiro leilão de reserva de capacidade de 2021, cujos contratos se iniciam em 2026, quanto as que ganharem os próximos certames do tipo já planejados pelo Ministério de Minas e Energia.

O andamento dos trabalhos para definição do encargo tiveram que ser acelerados pela Aneel em razão de um pedido do governo brasileiro, que devido à seca severa deste ano está tentando antecipar para outubro a entrada em vigor do contrato da usina termelétrica Termopernambuco, da Neoenergia, que deveria iniciar suprimento somente em 2026.