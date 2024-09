CNseg: pedidos de indenização por chuvas no RS podem chegar a R$ 8 bilhões

Seguradoras do país já receberam pedidos de indenização por conta da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul que somam cerca de R$ 6 bilhões, disse o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Dyogo Oliveira, nesta quarta-feira.

As estimativas apontam que o montante de pedidos de indenização poderá alcançar até R$ 8 bilhões, afirmou o executivo, citando que ainda faltam ser contabilizados alguns sinistros no segmento de grandes riscos.

"O maior volume de pedidos até agora envolve os segmentos de veículos e residencial e habitacional", disse ele a jornalistas.