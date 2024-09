China emitirá US$284 bi em dívida soberana este ano para ajudar a reanimar a economia, segundo fontes

(Reuters) - A China planeja emitir títulos soberanos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de iuanes (284,43 bilhões de dólares) este ano como parte de um novo estímulo fiscal, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, ampliando uma série de medidas para combater as fortes pressões deflacionárias e ajudar no crescimento econômico.

Como parte do pacote, o Ministério das Finanças planeja emitir 1 trilhão de iuanes de dívida soberana especial, principalmente para estimular o consumo em meio a preocupações crescentes sobre as condições da recuperação econômica pós-Covid, disseram as fontes.

Parte dos recursos do ministério levantados por meio de títulos especiais, que são lançados para uma finalidade específica, será usada para aumentar os subsídios para a troca e renovação de bens de consumo e para a atualização de equipamentos comerciais de grande escala, disseram as duas fontes.