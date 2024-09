Preços do petróleo caem 3% com perspectiva de mais petróleo da Opep+

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta quinta-feira, devido a uma reportagem do Financial Times que indicou que a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, desistirá de sua meta de preço de 100 dólares o barril em preparação para aumentar a produção, juntamente com os membros e aliados da Opep em dezembro.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 1,86 dólar, ou 2,53%, a 71,60 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 2,02 dólares, ou 2,90%, para 67,67 dólares por barril.