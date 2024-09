Governo propõe fazer 1º leilão para contratar baterias para setor elétrico em junho de 2025

Os empreendedores terão compromisso de entrega da disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, conforme definição do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante a programação diária ou operação em tempo real, ficando garantido o tempo de recarga do empreendimento.

Pela disponibilidade da potência contratada, os empreendedores receberão uma receita fixa, a ser paga em 12 parcelas mensais, as quais poderão ser reduzidas conforme a apuração do desempenho operativo em meses anteriores.

(Por Letícia Fucuchima)