Assaí desaba quase 8% com ruído sobre arrolamento pela Receita Federal

O Assaí se tornou uma companhia independente no final de 2020 no âmbito da reorganização societária que envolveu a cisão parcial do GPA.

De acordo com fato relevante do Assaí à Comissão de Valores Mobiliários no domingo, os acordos firmados entre Assaí e GPA no âmbito da cisão estabelecem que não há solidariedade entre a companhia e o GPA em relação aos passivos gerados até a data da cisão.

"Entretanto, a legislação tributária brasileira prevê que, no caso de contingências ou débitos tributários, as autoridades fiscais não estão vinculadas a acordos firmados entre as partes, podendo exigir o pagamento solidariamente das entidades envolvidas", afirmou.

O Assaí disse que vem monitorando este tema de forma próxima ao GPA, "que inclusive reafirmou sua responsabilidade perante a companhia pelos débitos e contingências de GPA gerados até a data da cisão". E afirmou que vai recorrer do pedido de arrolamento.

O valor que consta no Termo de Arrolamento sob responsabilidade do GPA por contingências tributárias de 11,654 bilhões de reais, de um total de 12,913 bilhões, sendo que o montante remanescente se refere a contingências tributárias de responsabilidade de Assaí.

Por volta de 12:25, os papéis do Assaí caíam 7,02%, a 7,55 reais, tendo chegado a 7,48 reais (-7,88%) na mínima até o momento, piso intradia histórico, pior desempenho do Ibovespa. As ações do GPA perdiam 2,46%. Ainda no setor, os papéis do Carrefour Brasil recuavam 5,6%.