Wall St tem queda em início de semana repleta de dados e antes de comentários de Powell

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, com os investidores fazendo uma pausa após os ganhos da semana anterior e com cautela antes de dados de emprego nos Estados Unidos e comentários ao longo da semana de autoridades do Federal Reserve, incluindo o chair Jerome Powell.

O Dow Jones caía 0,29%, a 42.189,89 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,19%, a 5.727,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,20%, a 18.083,37 pontos.