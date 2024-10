Dólar recua frente ao real após Moody's elevar nota de crédito do Brasil

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nesta quarta-feira, na contramão do exterior, à medida que investidores digeriam a melhora na nota de crédito do Brasil pela Moody's, deixando em segundo plano um cenário externo com aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e novos dados fortes de emprego nos Estados Unidos.

Às 9h36, o dólar à vista caía 0,83%, a 5,4187 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,02%, a 5,444 reais na venda.