Encomendas à indústria dos EUA têm queda inesperada em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram de forma inesperada em agosto, enquanto os gastos das empresas com equipamentos parecem ter recuado no terceiro trimestre.

As encomendas caíram 0,2% em agosto, após um aumento ligeiramente revisado para baixo de 4,9% em julho, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos ficariam inalterados, depois de um avanço de 5,0% relatado anteriormente em julho.