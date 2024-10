Taxas de juros futuros até 2029 têm leves altas em meio a avanço dos yields no exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em alta entre os vencimentos até janeiro de 2029, enquanto as longas encerraram em leve baixa, numa sessão marcada pelo avanço firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com investidores projetando um Federal Reserve mais cauteloso em sua próxima reunião sobre juros, em novembro.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,092%, ante 11,068% do ajuste anterior.