Juros futuros caem com aprovação do mercado a falas de Galípolo no Senado

A taxa para janeiro de 2026 estava em 12,3%, ante o ajuste de 12,332%, e o vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,335%, ante 12,372%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,28%, ante 12,344%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,2%, ante 12,275%.

Em um dia de agenda econômica esvaziada no Brasil e nos EUA, as atenções dos investidores se voltaram para a sabatina de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo foi indicado pelo governo como substituto do atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

Na sabatina, Galípolo repetiu uma série de mensagens a respeito do compromisso do BC com o controle da inflação. Além disso, pontuou que o atual cenário com surpresas positivas na atividade, desancoragem das expectativas de inflação e câmbio mais desvalorizado demandam “prudência do ponto de vista da política monetária”.

Galípolo também afirmou que os dados mostram o desemprego na mínima histórica, a renda em alta, a indústria com maior uso da capacidade instalada e o crescimento de serviços, o que sugere que o processo de desinflação será mais lento e custoso. Em diferentes momentos, ele reiterou o compromisso do BC com o atingimento da meta de inflação, de 3%.

“Todo mundo estava esperando o Galípolo e ele veio com uma perspectiva boa sob o ponto de vista do mercado. O discurso foi bom, foi bem consistente, e o mercado gostou”, comentou Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos, ao justificar a maior acomodação da curva brasileira nesta terça-feira.