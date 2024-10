Ações da China fecham semana em baixa em meio a cautela

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - As ações chinesas caíram nesta sexta-feira e encerraram a semana em território negativo, uma vez que o entusiasmo anterior dos investidores em relação ao estímulo econômico deu lugar a preocupações sobre se o apoio será grande o suficiente para reavivar o crescimento.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 2,55%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,77%. Os mercados de Hong Kong ficaram fechados por causa de um feriado.

As ações da China subiram mais de 20% desde 24 de setembro impulsionadas por notícias de estímulo, mas o impulso diminuiu esta semana. O mercado agora está concentrado em possíveis anúncios de estímulos fiscais adicionais que poderão ser divulgados em uma coletiva de imprensa do Ministério das Finanças no sábado.