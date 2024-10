Pressões deflacionárias aumentam em setembro na China, inflação ao consumidor esfria

Liangping Gao Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - A inflação ao consumidor na China diminuiu de maneira inesperada em setembro, enquanto a deflação dos preços ao produtor aumentou, ampliando a pressão sobre Pequim para implementar rapidamente mais medidas de estímulo para reviver a demanda em declínio e a atividade econômica fraca.

O Ministro das Finanças, Lan Foan, disse em uma coletiva de imprensa no sábado que haverá mais "medidas anticíclicas" este ano, mas as autoridades não forneceram detalhes sobre o tamanho ou o cronograma do estímulo fiscal que está sendo preparado, que os investidores esperam que alivie as pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo.