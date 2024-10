Ibovespa fecha em alta com política fiscal em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, após operar sem definição pela manhã, com alívio na curva de juros doméstica em meio à notícia da Reuters sobre contenção de gastos do governo.

Os negócios ainda foram apoiados por avanço dos índices acionários nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,88%, a 131.135,67 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 131.219,61 pontos. Na mínima, foi a 129.728,80 pontos. O volume financeiro somava 16,68 bilhões de reais antes dos ajustes finais.